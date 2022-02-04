JONESBORO — Arkansas State University recently released the names of students included on its chancellor’s list for the 2021 fall semester. The chancellor’s list includes students who earned a perfect grade point average of 4.0.
Students from Craighead County included on the list, by city were:
Bay – Abigail Armstrong, Abby Frisby and Jessie Martin.
Bono – Serena Bratten, Aleigha Bruno, Elizabeth Cox, Paige Cox, Preston Dye, Davanna Gargaro, Braidyn Milner, Hannah Montgomery, Lindsey Norman, Cody Preston, Anna Roemer and Megan Weaver.
Brookland – Courtney Arford, Alyssa Brockway, Stephanie Camp, Ashton Chaplain, Camron Collins, Sydney McCord, Angel Monroe, Faythe Monroe, Landon Perdue, Nicole Ross, Emily Skaggs and Bailey Thompson.
Caraway – Bobbie Hurst, Katie Towery and Bethany Tucker.
Cash – Gracye Cureton.
Egypt – Alyssa Pettit.
Jonesboro A-B – Taylor Abernathy, Jessica Adkins, Izzeldin Ahmed, Zahraa Al Abdulhai, Molly Allen, Lori Alpe, Zoe Anderson, Caroline Averitt, Abigail Avery, Skyler Bailey, Hope Barnes, Whittney Barnes, Natalie Bates, Joshua Beardsley, La Blae, Morgan Blessing, Cade Booker, Emily Brannon, Christy Breeding, Alexandria Brengard, Joseph Brown, Yeabtsega Brown, Jessica Bryant, Malath Bugshan, Cason Burk and Leslie Burke.
Jonesboro C-D – Leah Carter, Emanuel Cazano, Binaya Chaudhary, Jackson Chrestman, Bailey Circle, Alanson Clevenger, Rachael Cook, Caitlin Cooper, Kaylee Crain, Christopher Crutchfield, Brittney Curran, Autumn Davis, Emily Davis, James Davis, Karin De Aguinaga La Riva, Cole Deevers, Aubrey Defries, Morgan Diamond, Matthew Dixon, Nicholas Dixon, Spencer Douglas and Hannah Driskell.
Jonesboro E-G – Genna Echols, Damien Ehie, Mackenzie Ergle, Sara Evans, Holly Farrah, Makenzie Fenimore, Savannah Fikes, Roxana Flores, Heather Foley, Gracie Fulks, Alexandra Gibson, Emily Gibson, Olivia Gibson, Nathaly Gonzalez Fuentes, Katharine Gschwend and Oscar Eduardo Guillen Ortiz.
Jonesboro H – Cameron Hafner, Lindsey Hall, Emilee Hammett, Wesley Handwork, Grace Hardin, Madison Hardin, Kennon Harrington, Trevor Harvey, Kyle Hass, Conner Hibbard, Garrett Hillis, Breanna Hodge, Allison Hoffman, Madison Hogue, Madeline Holt, Rachel Holt, Tiffany Holt, Kylah Hood, Sarah Hooker, Payton Hooton, Xiangting Huang, Cori Hufstedler, Thomasina Huggins and Haddyn Hurst.
Jonesboro J-L Ryan James, Brooklyn Jennings, Gavin Jimenez, Aarish Jiwani, Johnathan Johninson, Sarah Joiner, Gabriella Jolly, DeAnna Jones, Kannon Jones, Kenya Jones, Sarah Jones, Amit Kathayat, Takeki Kawate, McKenna Kellmann, Bimal Khadka, Dena Khalil, Kalee King, Junkou Kobayashi, Myka Laws, Tra Le, Rio Lingenfelter, Tara Loperano, Zachary Lowery and Elexia Lucio.
Jonesboro M – Xavier Madera, Heidi Madsen, Mary Manuel, Zane Marshall, Alexandria Martillo, Brittany Martin, Jacob Martin, Madeline Martin, Dakotah Martinez, Eduardo Mata Jacob Mathis, Kendall Maxwell Caleb Mayes, Skyler Maynard, Emmalee McLoy, Madison McLoy, Gracie Miller, Mary Katherine Miller, Montgomery Miller, Lauren Mitchell, Autumn Moery, Aaron Mondragon, Rachel Mooneyham, Emily Moore, Hana Morrison, Madison Munn and Austin Murray.
Jonesboro N-O – Luka Naglic, Helen Nelson, Binh Nguyen, Bao Nguyen, Ca Nguyen, Huy Nguyen, Kim Anh Thu Nguyen, Tran Khanh Vy Nguyen, Tran Yen Nhi Nguyen, Alyson Nichols, Victoria Nichols, Jerry Nix, and Bailee Oswalt.
Jonesboro P-R – Cody Painter, Cindy Palma, Megan Parker, Kelsea Pennington, An Phan, Thi Kim Nhi Phan, Abby Phillips, Kaylie Pickle, Krista Pittman, Kaitlin Ponder, Ryan Powell, Caroline Prestidge, Zachary Proctor, Madison Puryear, Hannah Rainwater, Jackson Ransone, Jerusha Rathod, Connor Rawls, Claudia Rector, Haley Reddick, MaryKate Reid, Eli Richmond, Gabrielle Richmond, Jeydon Riggs, Alexandra Roberts, Kiley Rodrigues and Anna Rubottom.
Jonesboro S – Jessica Saito, Alicia Santos, Shinza Sapkota, Joseph Schroeder, Hannah Seats, Carolyn Seglem, Charles Selfors, Olga Silva, Cameron Simmermon, Madison Simon, Amelia Singh, Amelia Sitzer, Kayla Slinkard, Jacob Snyder, Jackson St Pierre, Angel Stacey, Emery Steele, Kristin Steimel, Allison Sterling and Katrina Swanson.
Jonesboro T-V – Hannah Taber, Riley Tarver, Destiny Taylor, Hannah Taylor, Makenzie Thomas, Kaitlyn Thompson, Chelsea Tipton, Bethanie Tramel, Dan Tran, Madison Triplett, Claire Umeora, Averie Vance, Madeleine Volner and Hieu Vu.
Jonesboro W-Z – Elizabeth Walton, Tamra Washington, Kailee Watkins, Sophie Watkins, Sierra Wester, Nathan Wheaton, Alexander White, Andrew Williams, Kyle Williams, Savannah Williams, Ryan Williamson, Sarah Wilson, Kristen Wise, Carissa Woodall, Barrett Wrinkles, Hannah Yarbrough, Anna Yates, Hazuki Yokoyama and Shiqi Zhong.
Lake City – Dillon Boatman, Melanie Cheesman and Tiffany Fulcher.
Monette – Elizabeth James, Jessica Johnson and Andrew McFarlin.
A-State – Kesia Brown, Kayla Burke, Hyesun Choi, Milan Davidson, Lily Fox, Mateo Galicia, Amine Ghoorchiyani, Dale Hartmann, Noah Haynes, Marin Hirata, Hunkins, Seth Joslin, Ruka Kawano, Shunsuke Kikuchi, Seoyoung Kim, Felix Krammer, Kosuke Moriya, Daichi Moriyama, Javier Munoz Ruiz, Kouki Nagata, Ohka Nakaegawa, Camryn Newton-Smith, Madalyn Neziri, Hiromi Nishimura, Elizabeth Phillips, Wyatt Reed, Takehito Sezai, Reika Shimizu, Emilio Soriano Chavez, Fumika Suzuki, Hino Suzuki, Soichiro Takahashi, Liam van Putten, Kaleb Webb, Shunsuke Yachi and Jinen Yu.
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