JONESBORO – Students on the dean’s list for fall 2021 at Arkansas State University have been announced.
The dean’s list includes students with a grade point average of 3.6 to 3.99.
Craighead County students included, listed by hometown, are:
Bay – Addy Middleton, Andrew Oster, Jacob Oster, Benjamin Roberts and April White.
Bono – Twilla Blankenship, Leah Bonham, Erin Davis, Lindsey Hill, Cameron Johann, Harvey Mardis, Raney Minton, Clayburne Modelevsky, Danelly Orozco, Ryley Rapert, Macie Reynolds and Halle Rich.
Brookland – Brayden Fountain, Allison Holladay, Haley Huyck, Haley Killough, Matthew Luster, Madlynne Minton, Chelsea Polsgrove, Madison Riddle, Sophia Rogers, Ashton Smallman, Casey Smith, Alexis Stone, Chloe Turner, Zoe White, Gabriel Wood and Kacey Wood.
Caraway – Briley Douglas.
Cash – Haylee Payton.
Jonesboro A-B – Sabrina Al-Qaissi, Brice Alexander, Abeer Aljaad, Anna Allen, Andrés Gustavo Ambriz Gudiel, Brittney Ammons, Kaoori Archer, Karli Barker, Reace Barnett, Sydney Berry, Elijah Biggers, Brooke Bonds, Timothy Booth, Mariah Boushka, Kylie Box, Mia Breaker, Chandler Brigham, Jacob Brown, Samuel Brownhill and Richard Burt.
Jonesboro C – Jahna Caines, Alexis Campbell, Chi Vy Chau, Wonhui Cho, Ashlyn Claiborne, Jackson Clayton, Kadin Cline, Haley Conaway, Joanna Conrad, Gavin Cooper, Mayzee Coots, Aston Corder, Dyamond Couch, Chloe Cox, Shakira Crawford, Alexandra Crawley, Kristen Creighton, Algernoa Crenshaw, Elizabeth Crist and Bethany Crum.
Jonesboro D-F – Peyton Dale Aleah Davis, Hunter Davis, Aubrey Decker, Milena Diaz, Jasi Dowdy, Zachary Duerr, Caitlin Duty, Abdeljalil El Assali, Dean Elmore, Sarah Ernes, Elizabeth Farish, Katie Fennell, Jackson Fletcher, Micah Flynn, Olivia Ford and Ronald Fratesi.
Jonesboro G – Ethan Gallion, Jonathan Gammill, Alberto Garcia, Courtney Garner, LeAnn Geer, Caroline George, Tiffany Gibson, Abigail Goad, Brennan Graves, Sydney Green, Rikkia Greer, Whitley Griggs, Allison Groves, Yuqing Gu, Gutierrez, Hannah Gutt and Dylan Guy.
Jonesboro H-I – Darby Hall, Keirstin Hammett, Jayden Hannah, Aireona Harris, Andrew Harris, Emily Hastings, Ava Hayes, Ella Heath, Catherine Hernandez, Emily Herron, Julianna Hill, Hau Ho, Phuong Ho, Chase Hoots, Chloe Hopkins, Maggie Horn, Jackson Hundley, Kendall Hutchison, Rachel Inzer, Shannon Irwin and Kate Islas.
Jonesboro J-L – Ashlee Jackson, Dalton Johnson, Dylan Johnson, Allison Jones, Carolyn Jones, Izeanaye Jones, Michael Jordan, Satoshi Kawami, Carlaja Kelly, Qasim Hassan Khan, Hwiyoon Kim, Kyle Koch, Jake Krupicki, Lasmita Lama, Nathaniel Lamb, Angelica Lara, Lawrence, Braelen Lee, Yubin Lim, Heidi Lingenfelter, Jessica Lock, Cecily Long, Nattasha Lopez, Mallorie Lovrien and Thi Thu Phuong Luong.
Jonesboro M – Alandria Maddox, Kyah Mancil, Adriana Mancilla, Christian Martillo, Takumi Matsunaka, Rabecca McCleary, Abby McCormick, Seth McMasters, Madelyn Miles, Marcela Miranda Garcia, Erina Miyajima, Keith Andzrej Monsalud, Hannah Montgomery, Madeline Morales, Madison Moritz and Lizbeth Moyeda.
Jonesboro N-P – Hitomi Naoi, Addonya Nelson, Weston Newcomb, Le Hai An Nguyen, Thingocnhu Nguyen, Thuy Nguyen, Tiffany Nguyen, Trang Nguyen, Vu Nguyen, Natasia Oliver, Wendy Onek, Miho Onuma, James Osborn, Erica Parker, Kaelyn Parker, Jenna Patterson, Alondra Pena Mercado, Emily Pierce, Andrew Pigott, Asia Pitts, Molly Poe, Katy Polk and Cazzie Pringle.
Jonesboro Q-R – Allison Quick, Abigail Rapert, Shereka Ray, Kilee Reed, Kaleigh Remillard, Emily Renshaw, Madison Riggs, Miriam Rivas Sosa, Amelia Roberts, Robert Robinson, Hannah Rogers, Hayley Rollins, Jordin Rone, Evan Roode, Kylea Rucker, Emily Rush, Sydney Rush and Christian Russell.
Jonesboro S – Rui Sago, Alexia Sanders, Emma Schroeder, Emma Scott, Ethan Scurlock, Eun Ji Seong, Hayley Sewell, Savannah Sharp, Jinwoong Shin, Sarah Showalter, Londyn Smith, Shyanne Smith, Colby Stallings, Gabrielle Stewart, Abbey Stillwell, Pharane’ Stokes, Haley Sullivan, Peyton Summers, Julia Sweat and Garrett Swindle.
Jonesboro T-Z – Susmi Tamang, Rimu Tanaka, Jubin Timilsina, Aubrey Triplett, Chloe Tyner, MaryJayne Umeora, Carmela Unnold Cofre, Ashlyn Walker, Kiersten Walker, Louis Walker, Emma Watkins, Taylor Watkins, Caleb Watson, Eric Watson, Jonathan White, Wanya Wilkins, Halle Willard, Dakota Winders, Malcolm Windle, Colby Wood, Jacob Woodward, Nanako Yada and Liuqing Zhang.
Lake City – Alexis Boatman, Alexis Butler, Bryce Despain and Kimberly Wilson.
Monette – Hanah Carle and Kaitlyn Fry.
Arkansas State University – Christopher Avalos, Matthew Blevins, Jeesoo Choi, Cameron Cobb, Willem Coertzen, Ryan Dadds, Allisyn Eblen, Pauline Gonzalez, Nene Hashimoto, Ibuki Hinohara, Jiyeon Hong, Siyeon Im, Maddie Lubinski, Amir Mambetaliev, Shona Nelson, William Partain, Allyson Pendergrass, Nhat Phan, Tomo Rin Suyama, Shoho Tamai, Ryan Williams, Ryota Yamamoto and Xuan Zhou.
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